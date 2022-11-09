Новый Toyota Land Cruiser Prado может выйти в 2023 году

Toyota представит новый внедорожник Land Cruiser Prado во второй половине 2023 года. Информация о скором дебюте новинки вместе с предположительным дизайном появилась в Китае.

«Появилась информация о том, что новый автомобиль, скорее всего, будет представлен с июля по сентябрь 2023 года», — AutoHome.

Японский внедорожник Toyota LC Prado может обновиться в 2023 году и даже получить китайскую версию. Об этом сообщили китайские издания, сославшиеся на собственные зарубежные источники. Официально дату премьеры новинки в Toyota не называли. Но текущее поколение Toyota LC Prado существует еще около 13 лет. Модель явно требует обновления, тем более после выхода нового внедорожника Toyota LC 300.

Причем ожидается, что новинка получит такой же дизайн, как «старшая» модель. Об этом пока тоже никаких официальных данных нет. Но дизайнеры попытались перенести новые решения на «младшую» модель. Так и получились фотографии, которые распространили в качестве нового внедорожника Toyota LC Prado.

Ожидается, что новинку оснастят несколькими двигателями внутреннего сгорания и гибридной силовой установкой. Вероятно, может сохраниться даже 4-литровый двигатель V6 на фоне борьбы с экологическими стандартами. Также авторы ожидают улучшения безопасности и технологичности модели, несмотря на отсутствие претензий к актуальному поколению. Хотя установка более современной системы мультимедиа не была бы лишней.