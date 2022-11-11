Российские дилеры пожаловались на невыгодную торговлю «китайцами»

Российские автомобильные дилеры рассказали, что продажа китайских автомобилей оказалась для них не слишком выгодной. Как пишут «Ведомости», опросившие продавцов, такая ситуация сложилась из-за нескольких факторов. В их числе — «полумонопольное» положение производителей из КНР, нехватка автомобилей, высокая стоимость и низкая маржа. При этом дилеры признают, что пока кроме «китайцев» и Lada продавать почти нечего.

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По словам одного из автодилеров, китайские компании активно открывали салоны «под обещания низких цен». Однако на фоне весеннего падения рубля и отсутствия конкурентов на рынке производители взвинтили цены, в итоге так и не вернув их к докризисным. В результате некоторые модели стоят почти в два раза дороже по сравнению с февралем.

Кроме этого, объемы поставляемых автомобилей пока относительно невелики, хотя число автосалонов растет быстрыми темпами. С начала нынешнего года марки из Китая открыли в России почти 300 новых точек, в результате чего их общее количество перевалило за 900. Еще одна причина в том, что страна пока не успела «нарастить» достаточный автопарк китайских машин, чтобы дилеры могли получать выгоду от их обслуживания.