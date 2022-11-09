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57 минут назад

Kyodo: японский производитель грузовиков и пикапов Isuzu намерен покинуть российский рынок

Газета.Ruиещё 1

Представитель японской автомобилестроительной компании Isuzu, которая производит грузовики и пикапы, заявил о проработке возможностей для ухода из России, написало агентство Kyodo.

Японский производитель грузовиков Isuzu покинет российский рынок
Фото: ISUZUISUZU

Производство на заводе Isuzu в Ульяновске приостановили еще в марте 2022 года. Как пишет агентство, в компании задумались об уходе из России, поскольку до сих пор перспективы восстановления работы предприятия остаются неопределенными.

Isuzu начала производить автомобили в Ульяновской области в 2008 году. В 2021 году на заводе выпустили 3,7 тыс. автомобилей. В 2022 году производство планировали увеличить на 50%.

Во второй половине октября газета «Коммерсантъ» написала, что правительство одобрило расторжение специнвестконтракта (СПИК) между российской автомобилестроительной компанией «Соллерс» и японской Isuzu. Отмечалось, что продолжение работы последней в России оказалось под вопросом из-за логистических проблем и ограничений на поставки грузовиков со стороны Японии.

В конце сентября газета Yomiuri сообщила, что концерн Isuzu может прекратить выпуск автомобилей на своем заводе в России.

Автоновости,Isuzu,Соллерс Авто,
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