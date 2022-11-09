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1 час назад

Новости автомира: прототип электромобиля "Кама" появится в следующем году

Российская Газета

Генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин заявил, что прототип электромобиля "Кама" появится в следующем году.

Прототип электромобиля "Кама" появится в следующем году
Фото: Максим Блинов / РИА НовостиМаксим Блинов / РИА Новости

"Я считаю, что проект "Кама" идет в соответствии с графиком, и те решения, которые он предлагает, очень современные. А прототип появится в следующем году", - цитирует Когогина ТАСС.

Ранее сообщалось, что автомобиль "Кама" будет иметь переднеприводную компоновку, полноприводных версий не планируется. Тяговая батарея расположена в пределах колёсной базы, но не является частью силовой структуры. Ёмкость - 70 кВт·ч, не исключено, что будут и другие варианты. Ожидаемая автономность - 300-500 километров.

Шасси проектируется под двигатели мощностью от 70 до 130 кВт (95-177 л.с.). Передняя подвеска типа McPherson, сзади установлена балка.

Кузов будет несущим. Размер колёсной базы составит 2515 мм. Длина кузова - 3750 мм. Ширина и высота второй "Камы" равны 1760 и 1615 мм.

Автоновости,Сергей Когогин,Камаз,
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