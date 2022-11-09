Генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин заявил, что прототип электромобиля "Кама" появится в следующем году.
"Я считаю, что проект "Кама" идет в соответствии с графиком, и те решения, которые он предлагает, очень современные. А прототип появится в следующем году", - цитирует Когогина ТАСС.
Ранее сообщалось, что автомобиль "Кама" будет иметь переднеприводную компоновку, полноприводных версий не планируется. Тяговая батарея расположена в пределах колёсной базы, но не является частью силовой структуры. Ёмкость - 70 кВт·ч, не исключено, что будут и другие варианты. Ожидаемая автономность - 300-500 километров.
Шасси проектируется под двигатели мощностью от 70 до 130 кВт (95-177 л.с.). Передняя подвеска типа McPherson, сзади установлена балка.
Кузов будет несущим. Размер колёсной базы составит 2515 мм. Длина кузова - 3750 мм. Ширина и высота второй "Камы" равны 1760 и 1615 мм.