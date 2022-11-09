В РФ по параллельному импорту начали ввозить седаны Mazda 6

Российские дилеры начали продажи седанов Mazda 6, ввезенных путем параллельного импорта, сообщает журнал «Авто.ру».

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В Китае такие автомобили продаются под названием Mazda Atenza. В РФ седаны предлагаются в комплектации Luxury с 2,0-литровым бензиновым двигателем, который сочетается с шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом.

В комплектацию входят 17-дюймовые диски, адаптивные светодиодные фары, люк, система мониторинга слепых зон, кожаный салон, камеры с круговым обзором, парктроники спереди и сзади, бесключевой доступ и прочие опции.

Продавцы оценили такие автомобили в 3,29 млн рублей. Некоторые дилеры готовы предложить гарантию на 2 года.

Отмечается, что дилеры также наладили поставки кроссоверов Mazda CX-4 и Toyota Corolla Cross.