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1 час назад

Новости автомира: в Россию начали ввозить седаны Mazda 6 по параллельному импорту

Газета.Ru

Российские дилеры начали продажи седанов Mazda 6, ввезенных путем параллельного импорта, сообщает журнал «Авто.ру».

В РФ по параллельному импорту начали ввозить седаны Mazda 6
Фото: auto.ruauto.ru

В Китае такие автомобили продаются под названием Mazda Atenza. В РФ седаны предлагаются в комплектации Luxury с 2,0-литровым бензиновым двигателем, который сочетается с шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом.

В комплектацию входят 17-дюймовые диски, адаптивные светодиодные фары, люк, система мониторинга слепых зон, кожаный салон, камеры с круговым обзором, парктроники спереди и сзади, бесключевой доступ и прочие опции.

Продавцы оценили такие автомобили в 3,29 млн рублей. Некоторые дилеры готовы предложить гарантию на 2 года.

Отмечается, что дилеры также наладили поставки кроссоверов Mazda CX-4 и Toyota Corolla Cross.

Также стало известно, что автодилеры привезли в Россию новые внедорожники Nissan Patrol.

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