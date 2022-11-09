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16 минут назад

Новости автомира: оценен уровень агрессии московских водителей

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Уровень агрессии московских водителей оценил сервис Dostavista, опросивший более тысячи автокурьеров. Результаты исследования о транспортной ситуации в городе оказались в распоряжении «Мосленты».

Оценен уровень агрессии московских водителей
Фото: МослентаМослента

24 процента респондентов заявили, что уровень агрессии на столичных дорогах вырос с начала 2022 года. Большинство отметили, что не замечали повышения агрессивности водителей, однако он стабильно остается высоким (42 процента). Лишь 18 процентов считают, что атмосферу на дорогах в Москве можно назвать доброжелательной.

Треть респондентов отметили, что в Москве с начала года стало больше пробок. Еще 47 процентов назвали заторы на дорогах большой проблемой столицы.

Ранее был определен типичный автомобиль пьяного водителя. Чаще всего инспекторам дорожно-патрульной службы в нетрезвом виде попадались водители автомобилей ВАЗ, Toyota и Hyundai.

Автоновости,Hyundai,Toyota,Lada,
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