Оценен уровень агрессии московских водителей

Уровень агрессии московских водителей оценил сервис Dostavista, опросивший более тысячи автокурьеров. Результаты исследования о транспортной ситуации в городе оказались в распоряжении «Мосленты».

Фото: Мослента Мослента

24 процента респондентов заявили, что уровень агрессии на столичных дорогах вырос с начала 2022 года. Большинство отметили, что не замечали повышения агрессивности водителей, однако он стабильно остается высоким (42 процента). Лишь 18 процентов считают, что атмосферу на дорогах в Москве можно назвать доброжелательной.

Треть респондентов отметили, что в Москве с начала года стало больше пробок. Еще 47 процентов назвали заторы на дорогах большой проблемой столицы.