«Урал» представил гоночный грузовик

13 ноября 2022 года в «Парке приключений Павлова», расположенном в Твери, пройдут соревнования по триалу среди грузовиков и внедорожников. Суть гонки заключается в преодолении многочисленных препятствий. Дисциплина была популярна в 90-е годы прошлого века. Тогда большинство наград выигрывали спортсмены автозавода «Урал». В связи с этим руководство предприятия решило возродить команду, для которой разработало модифицированный гоночный грузовик.
Новый гоночный «Урал» получил название «URAL's legend». Машина представляет собой капотный двухосник под индексом 43206. Специально для гонки грузовик оборудовали каркасом безопасности, пятиточечными ремнями и дополнительным топливным баком. Кроме того, в грузовой платформе автомобиля разместили аккумуляторный блок и штатный топливный бак.
В команду автозавода вошли пилот Сергей Шершнев, штурман Алексей Попов, начальник управления спорта и форсированных испытаний предприятия Дмитрий Наговицын. По словам генерального директора автозавода Павла Яковлева, было принято решение возродить этот вид автоспорта, поскольку автомобилями предприятия всегда гордились и восхищались в нашей стране, а также за рубежом.
Кроме того, глава компании отметил, что команда автозавода «Урал» является самой титулованной за всю историю отечественного трак-триала.
В июле в России прошло ралли под от Астрахани до Москвы названием «Шелковый путь». Месяцем ранее команда «КамАЗ-Мастер» предлагала поучаствовать в гонке всем желающим за рулем спортивного грузовика.