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1 час назад

Новости автомира: «Урал» представил гоночный грузовик

Motor.ru

13 ноября 2022 года в «Парке приключений Павлова», расположенном в Твери, пройдут соревнования по триалу среди грузовиков и внедорожников. Суть гонки заключается в преодолении многочисленных препятствий. Дисциплина была популярна в 90-е годы прошлого века. Тогда большинство наград выигрывали спортсмены автозавода «Урал». В связи с этим руководство предприятия решило возродить команду, для которой разработало модифицированный гоночный грузовик.

«Урал» представил гоночный грузовик
Фото: Motor.ruMotor.ru

Новый гоночный «Урал» получил название «URAL's legend». Машина представляет собой капотный двухосник под индексом 43206. Специально для гонки грузовик оборудовали каркасом безопасности, пятиточечными ремнями и дополнительным топливным баком. Кроме того, в грузовой платформе автомобиля разместили аккумуляторный блок и штатный топливный бак.

Motor.ru
Motor.ru

В команду автозавода вошли пилот Сергей Шершнев, штурман Алексей Попов, начальник управления спорта и форсированных испытаний предприятия Дмитрий Наговицын. По словам генерального директора автозавода Павла Яковлева, было принято решение возродить этот вид автоспорта, поскольку автомобилями предприятия всегда гордились и восхищались в нашей стране, а также за рубежом.

Кроме того, глава компании отметил, что команда автозавода «Урал» является самой титулованной за всю историю отечественного трак-триала.

В июле в России прошло ралли под от Астрахани до Москвы названием «Шелковый путь». Месяцем ранее команда «КамАЗ-Мастер» предлагала поучаствовать в гонке всем желающим за рулем спортивного грузовика.

Автоновости,Алексей Попов,Павел Яковлев,УралАЗ,
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