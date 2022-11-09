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43 минуты назад

Новости автомира: Porsche покажет в Лос-Анджелесе внедорожный 911 Dakar

Газета.Ru

Немецкий автопроизводитель Porsche покажет на автосалоне в Лос-Анджелесе спецверсию модели 911 Dakar. Внедорожная версия спорткара посвящена победе Porsche в известном ралли-рейде «Париж — Дакар» в 1984 году, сообщает пресс-служба компании.

Porsche покажет в Лос-Анджелесе внедорожный 911 Dakar
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В процессе подготовки спецверсии тестовые экземпляры Porsche 911 Dakar преодолели более 0,5 млн км, в том числе 10 тыс. км в условиях бездорожья. В частности, автомобили испытывали на песчаных дюнах в Дубае и Марокко.

Известно, что автомобиль получил усиленное шасси и увеличенный дорожный просвет. Полные технические характеристики внедорожного Porsche до премьеры не раскрываются. Автосалон в Лос-Анджелесе открывается 16 ноября.

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