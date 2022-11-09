Porsche покажет в Лос-Анджелесе внедорожный 911 Dakar

Немецкий автопроизводитель Porsche покажет на автосалоне в Лос-Анджелесе спецверсию модели 911 Dakar. Внедорожная версия спорткара посвящена победе Porsche в известном ралли-рейде «Париж — Дакар» в 1984 году, сообщает пресс-служба компании.

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В процессе подготовки спецверсии тестовые экземпляры Porsche 911 Dakar преодолели более 0,5 млн км, в том числе 10 тыс. км в условиях бездорожья. В частности, автомобили испытывали на песчаных дюнах в Дубае и Марокко.