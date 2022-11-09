Volvo представила флагманский кроссовер EX90

В рамках перехода к производству электромобилей к 2030 году компания Volvo показала семиместный флагманский кроссовер EX90. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Автомобиль оснащается двумя электромоторами на передней и задней оси. Суммарная мощность силовой установки для автомобиля в версии Twin Motor Performance — 517 л.с. Запас хода автомобиля достигает 600 км. Позднее в продаже появятся и менее мощные версии.
Volvo EX90 располагает семиместным салоном и широким набором систем активной безопасности, в том числе камерами, радарами и лидаром, контролирующими пространство вокруг автомобиля. Благодаря этому оборудованию, в частности, EX90 способен самостоятельно менять полосу движения. Также автомобиль способен контролировать состояние водителя.