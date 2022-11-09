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1 час назад

Новости автомира: в Nissan подсчитали потери от ухода из РФ

Елена Прошина

Nissan потерял из-за ухода с российского рынка во втором квартале 2022 года 165 миллионов долларов или 68% прибыли в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщается в отчете на сайте японского автопроизводителя.

В Nissan подсчитали потери от ухода из РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Чистая прибыль компании в 2022 году составила на 119,3 миллионов долларов меньше, чем годом ранее из-за единовременного убытка в размере 165 миллионов долларов, зафиксированного во втором квартале и связанного с уходом Nissan с российского рынка и снижением доли в прибыли аффилированных лиц», — говорится в тексте.

Несмотря на убытки от ухода из РФ японскому автопроизводителю удалось значительно нарастить выручку и операционную прибыль. В июле-сентябре компания продала на 30% больше машин, чем за аналогичный период в 2021 году, получив за это 17 миллиардов долларов. Операционная же прибыль составила 626 миллионов долларов, подскочив на 44,5%.

Напомним, что о полном уходе Nissan из России стало известно 11 октября. Компания передала 100% своих активов в государственную собственность в лице ФГУП «НАМИ». Производство на заводе в Санкт-Петербурге Nissan приостановил еще 14 марта.

Автоновости,Nissan,
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