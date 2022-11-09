В Nissan подсчитали потери от ухода из РФ

Nissan потерял из-за ухода с российского рынка во втором квартале 2022 года 165 миллионов долларов или 68% прибыли в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщается в отчете на сайте японского автопроизводителя.

«Чистая прибыль компании в 2022 году составила на 119,3 миллионов долларов меньше, чем годом ранее из-за единовременного убытка в размере 165 миллионов долларов, зафиксированного во втором квартале и связанного с уходом Nissan с российского рынка и снижением доли в прибыли аффилированных лиц», — говорится в тексте.

Несмотря на убытки от ухода из РФ японскому автопроизводителю удалось значительно нарастить выручку и операционную прибыль. В июле-сентябре компания продала на 30% больше машин, чем за аналогичный период в 2021 году, получив за это 17 миллиардов долларов. Операционная же прибыль составила 626 миллионов долларов, подскочив на 44,5%.