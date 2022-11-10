Что надо убрать из багажника до 12 ноября

В ГИБДД напомнили о штрафе на сумму до 500 тысяч рублей за перевозку крупногабаритных вещей в багажнике или в салоне автомобиля. Сейчас дачники вывозят со своих участков различное имущество. Для этого они используют в основном личные автомашины.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

В ГИБДД отметили, что торчащие из багажника предметы станут поводом для штрафа, для физлиц - до 10 тысяч рублей, а для юрлиц - до 500 тысяч рублей. По данным сайта Primpress, проверки начнутся с 12 ноября 2022 года.