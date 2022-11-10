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22 минуты назад

Новости автомира: какую вещь из багажника надо убрать до 12 ноября, а то оштрафуют

ПроКроссовер.руиещё 1

В ГИБДД напомнили о штрафе на сумму до 500 тысяч рублей за перевозку крупногабаритных вещей в багажнике или в салоне автомобиля. Сейчас дачники вывозят со своих участков различное имущество. Для этого они используют в основном личные автомашины.

Что надо убрать из багажника до 12 ноября
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

В ГИБДД отметили, что торчащие из багажника предметы станут поводом для штрафа, для физлиц - до 10 тысяч рублей, а для юрлиц - до 500 тысяч рублей. По данным сайта Primpress, проверки начнутся с 12 ноября 2022 года.

Такой же штраф грозит водителям, которые будут перевозить длинные предметы на арендованных машинах, например из каршеринга.

Автоновости,ГИБДД,
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