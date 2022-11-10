В России резко вырос спрос на подержанные автомобили

В России зафиксирован всплеск интереса к подержанным автомобилям. По данным «Авито.Авто», по итогам третьего квартала 2022 года продажи таких машин выросли на 36 процентов по сравнению с показателем второго квартала. Объемы реализации на «вторичке» оказались даже выше, чем в прошлом году, хотя и всего на два процента. Двигатель спроса — автомобили в возрасте до трех лет, которые россияне скупают из-за нехватки новых.

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Первенство на вторичном рынке удерживает Ford Focus, на который приходится 2,2 процента все продаж. Его средняя цена на сегодняшний день — 438 тысяч рублей. Второе место занимает Hyundai Solaris с двумя процентами рынка, а третье — Kia Rio (1,6 процента). За оба корейских «бюджетника» в среднем просят по 750 тысяч рублей.

Четвертой оказалась Toyota Camry стоимостью 1,66 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров «вторички» Volkswagen Polo, который оценивается в среднем в 710 тысяч рублей. Несмотря на рост спроса, стоимость всех автомобилей в топ-5 за третий квартал слегка снизилась.

При этом россияне все чаще интересуются премиальными машинами с пробегом. Однако, именно премиум-сегмент первым ощутит снижение качества из-за прекращения импорта, предупреждают эксперты. В целом автомобилей в хорошем состоянии все меньше, чем отчасти и обусловлено небольшое снижение среднего ценника: старые машины и бывшие такси долго висят в объявлениях, вынуждая собственника корректировать стоимость.