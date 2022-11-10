АвтоВАЗ запатентовал детали новой Lada: Niva-3 или Granta-2?

Вслед за изображениями "дефлектора боковой панели приборов" ФИПС опубликовал патенты "облицовки центральной панели приборов", авторство деталей принадлежит компании АвтоВАЗ. Ни на одну из имеющихся серийных моделей такая облицовка не устанавливается, поэтому в Сети возникли предположения, что данная деталь интерьера может принадлежать новому поколению Lada Niva.

Фото: ФИПС ФИПС

Выход новой Lada Niva до прекращения партнёрства Renault Group с АвтоВАЗом планировался на 2024 год. В основе внедорожника - платформа CMF-B, права на которую даже после ухода французов есть у российской компании. Из официальных сообщений и интервью представителей Renault Group известно, что клиренс автомобиля будет на уровне 240 мм, а трансмиссия будет уникальной для "Нивы" - такую не прочили условным аналогам "братской" до некоторого времени марки Dacia.

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После ухода Renault Group из России ситуация с выходом новой Lada Niva стала более туманной, но не только потому, что АвтоВАЗ лишился возможностей инжиниринга французского партнёра, а из-за задач сегодняшнего дня, которые внесли коррективы в работу завода и его поставщиков: главной задачей является перезапуск моделей, которые уже разработаны и выпускались до кризиса с автокомпонентами. Но работы по проекту Lada Niva "2024 точно велись, по неофициальным данным, даже был утверждён вариант дизайна внедорожника, поэтому облицовка на патентах действительно может относиться к преемнику одного из бестселлеров российского рынка.

Но если перспективы "Нивы" пока не ясны, то новое семейство модели класса B+, прозванное в интернете "Granta-2", является перспективой ближайших лет. Выход новинки, опять же несмотря на расторжение отношений АвтоВАЗа с Renault, подтверждён официально. Дело в том, что в основе новой Lada B+ лежит французская платформа CMF-B. На данный момент известно, что в семейство модели войдут седан и универсал. В 2025 году АвтоВАЗ планирует выпуск кроссовера на базе Lada Vesta, о котором нет никаких подробностей, но логично предположить, что в рамках массового производства производитель может унифицировать часть деталей легковой "Весты" и будущего SUV.

В долгосрочной перспективе, по словам президента АвтоВАЗа, под маркой Lada будут выпущены автомобили C-класса.