Европа может отказаться от запрета на автомашины с ДВС

Позиция Европарламента соответствовала первоначальному предложению Европейской комиссии. Но идея 100-процентного сокращения выбросов сталкивается с трудностями в Европейском совете, где министры транспорта из 27 национальных правительств ЕС менее убеждены в том, что к 2035 году возможен полный отказ от двигателей внутреннего сгорания.

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Когда Европейский парламент ранее в этом месяце принял свою версию законодательства о целевых показателях выбросов CO2 для автомобильного парка на 2035 год, это широко описывалось как запрет на двигатели внутреннего сгорания.