Европа может отказаться от запрета на автомашины с ДВС

Позиция Европарламента соответствовала первоначальному предложению Европейской комиссии. Но идея 100-процентного сокращения выбросов сталкивается с трудностями в Европейском совете, где министры транспорта из 27 национальных правительств ЕС менее убеждены в том, что к 2035 году возможен полный отказ от двигателей внутреннего сгорания.
Когда Европейский парламент ранее в этом месяце принял свою версию законодательства о целевых показателях выбросов CO2 для автомобильного парка на 2035 год, это широко описывалось как запрет на двигатели внутреннего сгорания.
Под давлением крупных автопроизводителей пересмотр решения отложили на 2026 года. Франция просит рассмотреть вопрос о подключаемых гибридах после 2035 года, а Германия поддержала разрешение ДВС на «электронном топливе», производимом с улавливанием двуокиси углерода и водорода. Итальянские бренды суперкаров Ferrari, Lamborghini и Pagani давно просят сделать для них исключение.