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1 час назад

Новости автомира: жителей Подмосковья призвали проверять машины на наличие котов под капотом

Газета.Ru

Власти Московской области призвали автовладельцев внимательно относиться к кошкам, которые в холодный период могут забраться в подкапотное пространство автомобилей. Соответствующий призыв размещен в Telegram-канале «Дороги и транспорт МО».

Водителей призвали проверять машины на наличие котов под капотом
Фото: youtube.comyoutube.com

«Перед поездкой внимательно осмотрите свою машину, это займёт всего несколько десятков секунд, но спасёт жизнь пушистому товарищу», — подчеркивается в сообщении.

Чаще всего кошки, стараясь согреться, ищут теплые места в подкапотном пространстве автомобиля или под крылом на колесе. Если вы нашли животное и смогли вытащить его самостоятельно, следует его накормить и по возможности взять с собой, либо пристроить в приют, советуют автовладельцам.

Автоновости,Правительство московской области,
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