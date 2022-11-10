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59 минут назад

Новости автомира: автопроизводитель Isuzu рассматривает уход с российского рынка

Российская Газета

Японский производитель грузовиков и пикапов Isuzu Motors рассматривает уход из России, сообщает агентство Kyodo.

Автопроизводитель Isuzu рассматривает уход с российского рынка
Фото: iStockiStock

Компания представила прогноз убытков от деятельности компании в России до конца 2023 года на миллиарды иен (миллионы долларов) на конференции, посвященной итогам финансовой деятельности компании Isuzu Motors.

Перспективы восстановления работы завода Isuzu в Ульяновске не определены, компания рассматривает различные варианты, в том числе и уход из России, пишет агентство.

Производство автомобилей на заводе Isuzu в Ульяновске началось в 2008 году. В 2021 году с конвейера сошло 3,7 тысячи грузовиков. Но в марте 2022 года автоконцерн приостановил производство в России.

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