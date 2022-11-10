Представлен самый дорогой и самый мощный Volvo

Новый электрический кроссовер Volvo EX90 дополнит модельный ряд шведской марки.

Фото: Volvo Volvo

Семиместный кроссовер Volvo EX90 станет самой большой, дорогой и мощной машиной бренда. Новинка на 8 см длиннее хорошо известной модели XC90: от бампера до бампера — 5,04 метра. Дизайн выполнен в узнаваемом стиле Volvo, но без решётки радиатора, с утопленными дверными ручками и по-иному оформленными задними фонарями.

Volvo

Дизайн салона — минималистичный: прямые линии передней панели, ровные поверхности, минимум декора и отсутствие физических кнопок. Перед водителем расположен небольшой экран с приборами, по центру «торпеды» — большой дисплей медиасистемы. Для обивки сидений используется дорогая ткань с примесью шерсти, «кожи» здесь не будет.

Volvo

Volvo EX90 спроектирован на электромобильной платформе SEA, разработанной китайским концерном Geely, в состав которого и входит шведская компания. Первое время будут выпускаться только кроссоверы с пневмоподвеской, позже у модели появятся варианты с пружинной подвеской.

Volvo

Машина получила полный привод и два электромотора, развивающие 408 или 517 л. с. Базовая версия может разогнаться до сотни за 5,9 с, более мощный вариант Perfomance — за 4,9 с. Максимальная скорость модели, как и у всех других «Вольво» последних лет, ограничена на отметке 180 км/ч. Тяговая батарея ёмкостью 111 кВтч позволит проехать примерно 580 км без подзарядки.

Volvo

Особенность модели — активный круиз-контроль с расширенным функционалом. Для этого Volvo EX90 оснастили лидаром (он виден на крыше), пятью радарами, восемью камерами и шестнадцатью ультразвуковыми датчиками. Этого достаточно и для полноценного автопилота — он должен появиться после обновления «прошивки».

Volvo

Выпуском модели займётся завод Volvo в США в начале 2023 года, позже кроссовер пропишется и на предприятии Geely в Китае. Цена новинки на немецком рынке — от 106 тысяч евро, это чуть дороже, чем BMW X7 или Mercedes-Benz GLS с базовыми двигателями внутреннего сгорания.

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