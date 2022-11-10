Ученые назвали факторы, повышающие смертность в ДТП

На вероятность возникновения ДТП и гибели в нем людей влияет множество факторов, включая освещенность дороги и количество пассажиров в автомобиле, а также цвет машины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования Санкт-Петербургского политехнического университета.

«Более агрессивные водители в среднем могут выбирать более яркие модели авто и наоборот, это тоже маркеры. Дальнейшее изучение этого направления позволит предложить дополнения в профессиональную подготовку водителей с учетом их поведенческих особенностей», – отметил доцент Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ Анги Схведиани.

По словам специалиста Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ Марии Родионовой, наиболее значительно, на 10,3-13,9%, летальность ДТП повышается из-за отсутствия освещения на дорогах. Наличие осадков, дождя или снега, повышает вероятность смертельных аварий на 1,3-1,7%. Также возможность получить увечья в ДТП зависит от числа пассажиров в салоне: каждый человек на 3,9% повышает вероятность того, что ДТП приведет к тяжелым травмам.