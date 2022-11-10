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1 час назад

Новости автомира: КамАЗ начал производить коробки передач ZF без участия немцев

Motor.ruиещё 1

Камский автозавод подтвердил «национализацию» коробок передач немецкой фирмы ZF. Как пишет портал Quto со ссылкой на пресс-службу российского производителя грузовиков, зарубежный партнер вышел из состава немецко-российской компании «ЦФ КАМА», выпускавшей трансмиссии. Однако она продолжает работать в полную силу — уже под единоличным началом КамАЗа — и по-прежнему обеспечивает челнинский завод коробками передач.

КамАЗ начал производить коробки передач ZF без участия немцев
Фото: Motor.ruMotor.ru

В честь «национализации» продукция «ЦФ КАМА» получила новые названия, которые теперь используются в внутренних и сертификационных документах. Девятиступенчатая механическая коробка передач, ранее именовавшаяся ZF 9S 1310ТО, теперь называется ZF КАМА 1310ТО.

То же произошло с дизельными моторами: как уже известно, шестилитровый американский турбодвигатель Cummins ISB6.7 E5250 переименовали в КамАЗ-667.513-250. Отмечается, что в агрегате при этом продолжают применять зарубежные комплектующие — от блока управления Cummins до турбокомпрессора Holset.

КамАЗ «чувствует себя неплохо», несмотря на санкции, сказал на форуме «Автонет-2022» главный конструктор инновационных машин КамАЗа Сергей Назаренко. За год завод успел показать пять новинок — беспилотный тягач «54907», автономный самосвал «Юпитер», вахтовый автобус-вездеход, а также малотоннажные «Компас-9» и «Компас-12».

В конце октября производитель получил крупный госзаказ на автобусы-вездеходы. С 2023 по 2025 год КамАЗ поэтапно передаст энергетическому гиганту «Газпром» 420 полноприводных автобусов КамАЗ-6520 и 80 передвижных мастерских КамАЗ-62501, адаптированных для работы на Крайнем Севере.

Автоновости,Сергей Назаренко,Газпром,
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