Mazda окончательно уходит из России

Автопроизводитель Mazda уходит из России и продает долю в совместном предприятии с «Соллерс», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Фото: Mazda Mazda

«Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в пользу ПАО «Соллерс» — нашего партнера по совместному предприятию. 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли», — говорится в сообщении.

Сумма сделки составила €1. Убыток Mazda в связи с уходом с российского рынка составит 12 млрд иен ($82 млн).

СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускало автомобили в режиме крупноузловой сборки с 2012 года. На начало 2022-го на предприятии во Владивостоке выпускались три модели: седаны Mazda 6, а также кроссоверы CX-5 и CX-9. По итогам 2021 года в России было реализовано 26 тыс. автомобилей Mazda, что на 11% выше показателя 2020-го.

О том, что Mazda рассматривает возможность полного прекращения производства автомобилей на территории России, СМИ писали в сентябре. Другой японский бренд Toyota, сообщил о прекращении производства машин на российском предприятии в Санкт-Петербурге, в начале осени. В октябре Nissan продал завод и активы Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ».