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19 минут назад

Новости автомира: Toyota и Volkswagen обвинили в производстве большого числа вредных машин

Lenta.ruиещё 2

Ученые из австралийского и немецкого университетов обвинили 12 автопроизводителей, включая Toyota, Volkswagen и Hyundai в том, что они произведут большое количество вредных машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). О результатах исследования сообщает The Guardian.

Toyota и VW обвинили в производстве большого числа вредных машин
Фото: Петр Ковалев / ТАССПетр Ковалев / ТАСС

Исследователи пришли к выводу, что автопроизводители произведут гораздо больше подобных автомобилей, чем необходимо для достижения цели по сдерживанию глобального потепления. Согласно углеродному бюджету, можно произвести 315 миллионов автомобилей с ДВС. Однако в прогнозах количество находится в диапазоне от 645 до 778 миллионов.

Ученые определили, что Toyota создаст на 63 миллиона бензиновых автомобилей больше, чем необходимо, Volkswagen и Hyundai — на 43 и 39 миллионов соответственно. Эксперты отметили, что появление подобных машин на дорогах снижает энергоэффективность и усиливает выбросы парниковых газов.

В августе 2022 года стало известно, что подразделение Toyota — производящая грузовики и автобусы компания Hino Motors —фальсифицировала данные о выбросах от своих машин на протяжении 20 лет. Глава Hino Motors Сатоши Огисо принес извинения за то, что не заметил обман раньше.

Автоновости,Hyundai,Toyota,Volkswagen,
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