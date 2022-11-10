Первый автомобиль Huawei не впечатлил результатами краш-теста

Издание CarNewsChina рассказало о результатах краш-теста кроссовера Aito M7, который разработали специалисты IT-компании Huawei совместно с инженерами автомобильной марки Seres. Испытания провели эксперты китайского исследовательского института страхования, которые остались недовольны полученными результатами. Специалисты не уверены, что новое транспортное средство способно защитить водителя при серьёзном столкновении.

Фото: Aito M7© C-IASI Aito M7© C-IASI

Во время краш-теста безопасность Aito M7 проверили в процессе лобового столкновения на скорости 64 километра в час с 25-процентным перекрытием. Результат оказался неудовлетворительным. В момент столкновения передняя стойка кузова машины ушла в салон. Поставив оценку «средне», эксперты сомневаются, что кроссовер защитит водителя во время серьёзной аварии.

Аналогичный средний балл модель получила за ремонтопригодность и экономичность обслуживания. При этом за активную безопасность, а также защиту пешеходов и пассажиров Aito M7 удостоили оценки «отлично».

Aito M7 C-IASI

Aito M7 C-IASI

Aito M7 C-IASI

В целом специалисты отметили, что ожидали лучших результатов от автомобиля, стоимость которого начинается от 300 000 юаней (примерно 2,5 миллиона рублей по текущему курсу).