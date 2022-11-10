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37 минут назад

Новости автомира: первый автомобиль Huawei не впечатлил результатами краш-теста

Motor.ru

Издание CarNewsChina рассказало о результатах краш-теста кроссовера Aito M7, который разработали специалисты IT-компании Huawei совместно с инженерами автомобильной марки Seres. Испытания провели эксперты китайского исследовательского института страхования, которые остались недовольны полученными результатами. Специалисты не уверены, что новое транспортное средство способно защитить водителя при серьёзном столкновении.

Первый автомобиль Huawei не впечатлил результатами краш-теста
Фото: Aito M7© C-IASIAito M7© C-IASI

Во время краш-теста безопасность Aito M7 проверили в процессе лобового столкновения на скорости 64 километра в час с 25-процентным перекрытием. Результат оказался неудовлетворительным. В момент столкновения передняя стойка кузова машины ушла в салон. Поставив оценку «средне», эксперты сомневаются, что кроссовер защитит водителя во время серьёзной аварии.

Аналогичный средний балл модель получила за ремонтопригодность и экономичность обслуживания. При этом за активную безопасность, а также защиту пешеходов и пассажиров Aito M7 удостоили оценки «отлично».

Aito M7 C-IASI
Aito M7 C-IASI
Aito M7 C-IASI

В целом специалисты отметили, что ожидали лучших результатов от автомобиля, стоимость которого начинается от 300 000 юаней (примерно 2,5 миллиона рублей по текущему курсу).

В начале сентября европейские специалисты провели серию краш-тестов автомобилей китайских, корейских и американский марок. В результате испытаний модели из Поднебесной показали превосходную безопасность.

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