Японский автопроизводитель Mazda Motor принял решение прекратить свою деятельность в России и передал свою долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто». Об этом говорится сообщении на сайте концерна.
В финансовом отчете, размещенном 10 ноября, указывается, что компания «не видит пути по возобновления бизнеса в России», поэтому согласилась передать свою долю в акционерном капитале Sollers.
Соглашение было подписано 24 октября, а цена сделки составила всего 1 евро. При этом компания планирует отразить убыток в размере 12 млрд иен (около 82 млн долларов).
После начала российской спецоперации на Украине Япония решила запретить экспортировать автомобили дороже 6 млн иен (чуть более 3 млн руб.). Кроме того, японские власти лишили Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле и прибегли к введению ограничений против некоторых оборонных и технологических компаний.
Ранее стало известно, что американский автоконцерн Ford Motor окончательно покинул российский рынок, продав свою долю в 49% в совместном предприятии Sollers Ford. В Минпромторге отметили, что на площадке «Соллерс Форд» уже в конце этого года будет запущено производство новой линейки LCV под собственным брендом. При этом компания взяла высокие обязательства по локализации.