Японский автопроизводитель Mazda Motor принял решение прекратить свою деятельность в России и передал свою долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто». Об этом говорится сообщении на сайте концерна.

В финансовом отчете, размещенном 10 ноября, указывается, что компания «не видит пути по возобновления бизнеса в России», поэтому согласилась передать свою долю в акционерном капитале Sollers.

Соглашение было подписано 24 октября, а цена сделки составила всего 1 евро. При этом компания планирует отразить убыток в размере 12 млрд иен (около 82 млн долларов).

После начала российской спецоперации на Украине Япония решила запретить экспортировать автомобили дороже 6 млн иен (чуть более 3 млн руб.). Кроме того, японские власти лишили Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле и прибегли к введению ограничений против некоторых оборонных и технологических компаний.