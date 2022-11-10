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1 час назад

Новости автомира: Mazda решила прекратить деятельность в России

Алиса Селезнёва

Японский автопроизводитель Mazda Motor принял решение прекратить свою деятельность в России и передал свою долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто». Об этом говорится сообщении на сайте концерна.

В финансовом отчете, размещенном 10 ноября, указывается, что компания «не видит пути по возобновления бизнеса в России», поэтому согласилась передать свою долю в акционерном капитале Sollers.

Соглашение было подписано 24 октября, а цена сделки составила всего 1 евро. При этом компания планирует отразить убыток в размере 12 млрд иен (около 82 млн долларов).

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

После начала российской спецоперации на Украине Япония решила запретить экспортировать автомобили дороже 6 млн иен (чуть более 3 млн руб.). Кроме того, японские власти лишили Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле и прибегли к введению ограничений против некоторых оборонных и технологических компаний.

Ранее стало известно, что американский автоконцерн Ford Motor окончательно покинул российский рынок, продав свою долю в 49% в совместном предприятии Sollers Ford. В Минпромторге отметили, что на площадке «Соллерс Форд» уже в конце этого года будет запущено производство новой линейки LCV под собственным брендом. При этом компания взяла высокие обязательства по локализации.

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