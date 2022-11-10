«Соллерс» планирует выпуск в 2023 году новых авто на бывшем заводе Mazda

Компания «Соллерс Авто» сообщила, что выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке, производство новых автомобилей на площадке начнется в 2023 году. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» в Telegram-канале.
«Соллерс» выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Готовим перезапуск завода в следующем году на новой модельной линейке», — сообщили в компании.
Ранее в этот день стало известно, что Mazda уходит из России и продает долю в совместном предприятии с «Соллерс». Сумма сделки составила €1. Убыток Mazda в связи с уходом с российского рынка составит 12 млрд иен ($82 млн).
Совместное предприятие Mazda и «Соллерс» выпускало автомобили в режиме крупноузловой сборки с 2012 года. На начало 2022-го на предприятии во Владивостоке выпускались седаны Mazda 6 и кроссоверы CX-5 и CX-9. По итогам 2021 года в России было реализовано 26 тыс. автомобилей Mazda, что на 11% выше показателя 2020-го.