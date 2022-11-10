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1 час назад

Новости автомира: «Соллерс» планирует выпуск новых авто на заводе Mazda в 2023 году

Газета.Ruиещё 3

Компания «Соллерс Авто» сообщила, что выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке, производство новых автомобилей на площадке начнется в 2023 году. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» в Telegram-канале.

«Соллерс» планирует выпуск в 2023 году новых авто на бывшем заводе Mazda
Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»Виталий Аньков/РИА «Новости»

«Соллерс» выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Готовим перезапуск завода в следующем году на новой модельной линейке», — сообщили в компании.

Ранее в этот день стало известно, что Mazda уходит из России и продает долю в совместном предприятии с «Соллерс». Сумма сделки составила €1. Убыток Mazda в связи с уходом с российского рынка составит 12 млрд иен ($82 млн).

Совместное предприятие Mazda и «Соллерс» выпускало автомобили в режиме крупноузловой сборки с 2012 года. На начало 2022-го на предприятии во Владивостоке выпускались седаны Mazda 6 и кроссоверы CX-5 и CX-9. По итогам 2021 года в России было реализовано 26 тыс. автомобилей Mazda, что на 11% выше показателя 2020-го.

Автоновости,Mazda 6,Mazda,Соллерс Авто,
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