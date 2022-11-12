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54 минуты назад

Новости автомира: Автоконцерны потеряли около €4,5 млрд из-за ухода с российского рынка

Газета.Ruиещё 1

Зарубежные автомобильные компании уже лишились почти €4,5 млрд из-за ухода с российского рынка. Об этом пишет газета "Известия".

Автоконцерны потеряли около €4,5 млрд из-за ухода с российского рынка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С учетом официальных данных, заявленных разными автоконцернами, по предварительным подсчетам они уже потеряли около €4,5 млрд из-за решения уйти с российского рынка.

При этом большая часть потерь приходится на нереализованные инвестиционные планы, отметили в публикации. Эксперты рынка сошлись во мнении, что с точки зрения потери рынка большинство автопроизводителей посчитали уход с российского рынка неприятным, но не фатальным.

В общей сложности Россия в среднем занимала 2% от мировых продаж автомобилей. Однако некоторые аналитики посчитали, что серьезность потерь зависит от конкретного производителя. Если для некоторых потеря российского рынка была несущественной, то другие же получили серьезный удар. При этом большинство автоконцернов оставили возможность вернуться в Россию. Но, скорее всего, это будет достаточно сложно сделать из-за изменения структуры авторынка и его регулирования.

9 ноября японский автопроизводитель Nissan списал 24,1 млрд иен ($164,5 млн) во втором квартале 2022 финансового года из-за ухода с российского рынка в связи с действием международных санкций против Москвы. На фоне этих потерь прибыль автогиганта сократилась на 68% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года.

Автоновости,Nissan,
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