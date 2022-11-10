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1 час назад

Новости автомира: названы самые выгодные для перепродажи автомобили Lada

Российская Газета

Среди легковых автомобилей Lada лидером по сохранению остаточной стоимости через три года эксплуатации станет Granta - 83,7% от первоначальной цены.

Названы самые выгодные для перепродажи автомобили Lada
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Через 5 лет эксплуатации лидером по сохранности остаточной стоимости станет Lada 4x4 с результатом 69,3%. Об этом говорится в исследовании Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ), которое оказалось в распоряжении "РГ".

У Largus следующие цифры - 76,2% и 61,0% (три года и пять лет эксплуатации), у Vesta - 77,1% и 68,1%, у Xray - 77,7% и 65,7%.

Автоновости,Lada,
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