Названы самые выгодные для перепродажи автомобили Lada

Среди легковых автомобилей Lada лидером по сохранению остаточной стоимости через три года эксплуатации станет Granta - 83,7% от первоначальной цены.
Через 5 лет эксплуатации лидером по сохранности остаточной стоимости станет Lada 4x4 с результатом 69,3%. Об этом говорится в исследовании Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ), которое оказалось в распоряжении "РГ".
У Largus следующие цифры - 76,2% и 61,0% (три года и пять лет эксплуатации), у Vesta - 77,1% и 68,1%, у Xray - 77,7% и 65,7%.