Названы самые выгодные для перепродажи автомобили Lada

Среди легковых автомобилей Lada лидером по сохранению остаточной стоимости через три года эксплуатации станет Granta - 83,7% от первоначальной цены.

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Через 5 лет эксплуатации лидером по сохранности остаточной стоимости станет Lada 4x4 с результатом 69,3%. Об этом говорится в исследовании Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ), которое оказалось в распоряжении "РГ".