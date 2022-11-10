Geely запустила в продажу новый пикап со старой внешностью

На данный момент безрамный электрический грузовик доступен только с одним мотором, зато батарею можно выбрать. Одновременно анонсирован еще один пикап нового суббренда.

Фото: Radar Radar

Марку Radar китайский холдинг Geely зарегистрировал минувшей весной, ее название, напомним, по задумке маркетологов, расшифровывается как Rational Alone Discovery Accompany Romantic. Под этим брендом будут выпускать электрические и гибридные пикапы, в планах еще есть электрифицированные квадрицикл и SUV. Ну а первенцем стал «зеленый» грузовик RD6: модель раскрыли еще летом, теперь же в Поднебесной дан старт продажам.

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В основе пикапа Radar RD6 лежит «тележка» SEA (Sustainable Experience Architecture), на ней же построены «электрички» другого суббренда Geely – Zeekr. При этом кузов грузовика – производная от дореформенного бензинового кроссовера Geely HaoYue (кросс базируется на другой платформе). Так, у моделей много общих кузовных панелей, от паркетника пикапу еще достались фары и интерьер.

Radar

Длина RD6 равна 5260 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1830 мм, колесная база – 3120 мм. Размеры грузовой площадки: 1525/1450/540 мм. Под капотом – дополнительный багажник объемом 70 литров, а в основном грузовом отсеке имеется сразу четыре 220-вольтовые розетки для внешних устройств, ведь первенец Radar – это вовсе не рабочая лошадка, а электрокар для любителей активного образа жизни.

Radar

В списке оборудования еще значатся панорамный люк в крыше, проекционный дисплей, виртуальная «приборка», камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе.

Пока клиентам предложен только одномоторный Radar RD6: электродвигатель установлен на задней оси, он выдает 272 л.с. и 380 Нм. Объявлено, что с места до 100 км/ч заднеприводный пикап разгоняется за 6,9 секунды. Позже должны появиться полноприводные версии, то есть с двумя электромоторами, они, как заявил производитель, смогут набрать первую «сотню» где-то за 6 секунд. А вот батарею можно выбрать уже сейчас.

Базовый грузовик имеет аккумулятор емкостью 63 кВт*ч, паспортный запас хода – 400 км, правда, он рассчитан по китайскому – и менее реалистичному – циклу CLTC. У «среднего» исполнения батарея емкостью 86 кВт*ч, дальнобойность – 550 км. Топовый же RD6 оснащен батареей на 100 кВт*ч, такой пикап сможет проехать 632 км.

Цена одномоторного Radar RD6 лежит в диапазоне от 24 500 до 37 000 долларов (со льготами или без – не уточняется).