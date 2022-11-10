Volvo представила флагманский кроссовер EX90

Компания Volvo официально представила новый электрический кроссовер EX90, который станет флагманской моделью бренда. Презентация размещена на сайте автопроизводителя.

Фото: Volvo Car Group Volvo Car Group

«Новый Volvo EX90 знаменует собой начало новой эры для нашей компании, в которой мы взяли решительный курс на полностью электрическое будущее», - подчеркивается в пресс-релизе.

Автомобиль оснащен глухой панелью вместо решетки радиатора, он получил два электромотора на передней и задней оси. Суммарная мощность силовой установки в версии Twin Motor Performance — 517 л.с. Производитель заявляет, что заряда батареи машины хватит на 600 км.

Volvo EX90 будет оснащен самыми современными системами безопасности, в том числе и набором датчиков, которые будут отслеживать состояние водителя и степень его концентрации на дороги. Благодаря этому оборудованию EX90 также способен самостоятельно менять полосу движения.

Кроссовер имеет трехрядный семиместный салон. Кожа в его оформлении не используется, обивка кресел - тканевая. На передней панели размещены два экрана —горизонтальный дисплей приборной панели и 14,5-дюймовый вертикальный мультимедийной системы.

«Volvo EX90 также будет поставляться с технологией телефонного ключа в стандартной комплектации. Ваш смартфон служит ключом от машины, автоматически откроет автомобиль и запустит личное приветствие. Ваш личный профиль также будет загружаться автоматически, когда вы садитесь в машину», - заявили в компании.