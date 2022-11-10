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1 час назад

Новости автомира: Volvo представила флагманский кроссовер EX90

Алиса Селезнёва

Компания Volvo официально представила новый электрический кроссовер EX90, который станет флагманской моделью бренда. Презентация размещена на сайте автопроизводителя.

Volvo представила флагманский кроссовер EX90
Фото: Volvo Car GroupVolvo Car Group

«Новый Volvo EX90 знаменует собой начало новой эры для нашей компании, в которой мы взяли решительный курс на полностью электрическое будущее», - подчеркивается в пресс-релизе.

Автомобиль оснащен глухой панелью вместо решетки радиатора, он получил два электромотора на передней и задней оси. Суммарная мощность силовой установки в версии Twin Motor Performance — 517 л.с. Производитель заявляет, что заряда батареи машины хватит на 600 км.

Volvo EX90 будет оснащен самыми современными системами безопасности, в том числе и набором датчиков, которые будут отслеживать состояние водителя и степень его концентрации на дороги. Благодаря этому оборудованию EX90 также способен самостоятельно менять полосу движения.

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Кроссовер имеет трехрядный семиместный салон. Кожа в его оформлении не используется, обивка кресел - тканевая. На передней панели размещены два экрана —горизонтальный дисплей приборной панели и 14,5-дюймовый вертикальный мультимедийной системы.

«Volvo EX90 также будет поставляться с технологией телефонного ключа в стандартной комплектации. Ваш смартфон служит ключом от машины, автоматически откроет автомобиль и запустит личное приветствие. Ваш личный профиль также будет загружаться автоматически, когда вы садитесь в машину», - заявили в компании.

Ранее стало известно, что китайский автомобильный бренд Omoda (входит в концерн Chery) намерен вывести в 2023 году на российский рынок электромобиль на базе компактного кроссовера Omoda C5.

Автоновости,Chery,Volvo,
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