Volvo готовит кроссовер начального уровня

Известно, что небольшой паркетник шведской марки дебютирует в следующем году. Название автомобиля компания пока держит в секрете.

Фото: Volvo Volvo

Марка Volvo принадлежит китайскому холдингу Geely. Сейчас шведский бренд продолжает трансформацию, которая должна привести к полному «озеленению» модельного ряда уже к 2030 году. Компания активно шагает навстречу электрическому будущему: так, вчера прошла презентация нового флагманского кроссовера – Volvo EX90 (модель на некоторое время задержится на одной ступеньке с XC90). Кроме того, в рамках этого мероприятия в Volvo намекнули на ещё одну новинку.

тизер нового кроссовера Volvo (слева)

Презентация Volvo EX90 прошла в формате онлайн-трансляции, в самом конце видео на несколько секунд показался силуэт второго автомобиля под большой светящейся надписью «2023». Предполагается, что таким образом компания решила анонсировать появление в модельной линейке нового электрического кроссовера: вероятно, он станет моделью начального уровня «зелёного» семейства.

В компании пока не назвали имени будущей новинки, очевидно лишь, что её презентация намечена на следующий год. В продажу он, вероятно, поступит в 2024-м. В списке возможных имён числятся EX20, EX30, а также не исключён вариант появления новинки под названием EX40. При этом стоит напомнить, что сейчас в модельном ряду Volvo есть компактный кроссовер XC40, у которого в том числе есть версии с полностью электрическими силовыми установками.

На тизере мы видим лишь силуэт будущего автомобиля Volvo, находящегося рядом с семиместным кроссовером EX90. Судя по мелькнувшему изображению, новинка окажется заметно короче старшего «родственника», кроме того, у такого SUV, очевидно, будет два ряда сидений. Также можно увидеть, что модель получила короткие свесы и традиционный (а не купеобразный) пятидверный кузов с вертикальной багажной дверью.

Ещё на тизере виден рисунок фонарей паркетника: оптика на корме имеет выразительную С-образную форму, а также более «плотные», чем у X90 верхние светящиеся полосы. На верхней части пятой двери имеется спойлер. Разглядеть другие детали пока «безымянного» нового кроссовера Volvo не представляется возможным.

В основу нового электрического кроссовера шведской марки, скорее всего, ляжет модульная платформа SEA1 (Sustainable Experience Architecture), которая была разработана Geely (на ней же базируется флагман Volvo EX90). Стоит отметить, что самая компактная версия «тележки» – SEA-E – уже легла в основу Smart # 1: модель дебютировала минувшей весной. Напомним, за дизайн электрокара отвечает Mercedes-Benz, за технику и производство – Geely.