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1 час назад

Новости автомира: Пекинский автосалон не состоится в 2022 году, виноват коронавирус

Motor.ru

Крупнейшее автомобильное мероприятие Китая, Пекинский автосалон, в нынешнем году пришлось отменить. Как пишет Reuters со ссылкой на организаторов, причина такого решения — в очередной крупной вспышке Covid-19 в китайской столице. К среде число случаев заражения коронавирусом в день достигло 7740. Это самый высокий показатель за последние пять месяцев, и власти обеспокоены, что заболевших продолжают выявлять за пределами изолированных районов.

Пекинский автосалон в 2022 году не состоится
Фото: Motor.ruMotor.ru

Пекинский автосалон-2022 должен был пройти в конце апреля, однако из-за коронавируса его перенесли на неопределенный срок. Теперь же стало известно, что мероприятие этом году вовсе не состоится из-за того же вируса, с которым китайские власти продолжают старательно бороться, регулярно объявляя карантины. Изначально свои новинки на шоу планировали показать Mercedes-Benz, Audi и BMW, а также Volkswagen и местные компании.

При этом на старте пандемии в 2020 году автосалон в Пекине все-таки удалось провести. Его пришлось сдвинуть с весны, на которую пришлась первая волна и самые жесткие ограничения, на середину осени.

Помимо пекинского, «жертвой» новой вспышки Covid стало автошоу в Гуанчжоу, запланированное на 18-27 ноября. Auto Guangzhou 2022 было официально перенесено на неназванный срок, однако организаторы не раскрыли новых дат. Вероятно, его ждет та же судьба, что и столичное мероприятие, так как до конца года осталось менее двух месяцев.

Тем временем Китай продолжает экспансию на российском авторынке. В октябре доля китайских автомобилей выросла на 0,1 процента, достигнув 29,5 процента от общего числа легковушек. Лучше всех продаются Haval: каждый третий проданный «китаец» (34 процента) носил такой шильдик.

Автоновости,BMW,Audi,Volkswagen,Mercedes-Benz,
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