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56 минут назад

Новости автомира: названы цены на роскошные минивэны Toyota Granvia для России

Motor.ru

Российские дилерские центры выставили на продажу роскошные минивэны Toyota Granvia, построенные на платформе модели Hiace. Новый для нашей страны автомобиль станет альтернативой Alphard, который больше не поставляют в Россию. Стоимость Granvia, которую привезли по параллельному импорту из Объединенных Арабских Эмиратов, составляет от 5 850 000 до 10 800 000 рублей в зависимости от комплектации.

Названы цены на роскошные минивэны Toyota Granvia для России
Фото: ToytaToyta

5,3-метровая Toyota Granvia оборудована тремя рядами сидений, при этом сзади они имеют подставки для ног и собственные регулировки. В оснащение автомобиля входит адаптивная передняя оптика, электроприводы задней и боковых дверей, камеры кругового обзора, а также продвинутая мультимедийная система, отделка салона кожей и подогрев всех кресел.

Минивэн доступен с 3,5-литровым V6 мощностью 270 лошадиных сил, а также с 177-сильным дизелем объемом 2,8 литра. Последний доступен для топовой версии. Агрегаты сочетаются с шестиступенчатой автоматической трансмиссией и задним приводом.

Стоимость нового для нашей страны минивэна составляет от 5 850 000 до 10 800 000 рублей.

Ранее стало известно, что в Россию начали привозить «серые» Toyota RAV4, седан Avalon и рамный вседорожник Rush.

Накануне российские автосалоны получили машины другой японской марки –– Mazda6, ввезенные по параллельному импорту. Седан доступен исключительно в комплектации Luxury по цене 3 290 000 рублей.

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