В ЕС предложили ввести стандарт Евро-7

Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести в Евросоюзе в действие новый стандарт для автомобилей Евро-7. Как сообщает агентство «Прайм», он должен снизить объемы вредных выбросов, немного повысив стоимость легковых авто.

Новые правила предлагается применять к легковым автомобилям, фургонам, грузовому транспорту и автобусам. Отдельно они содержат обновленные стандарты к выбросам от тормозов, шин и аккумуляторов, а также регулируют электромобили.

Отмечается, что власти ЕС намерены свести к нулю выбросы от новых транспортных средств к 2035 году, убрав из продажи машины с двигателями внутреннего сгорания. Однако в ЕК считают, что новый стандарт будет актуален, поскольку более 20% имеющихся легковых авто и более половины грузовых транспортных средств в ЕС будут продолжать выбрасывать большое количество загрязняющих веществ до 2050 года.

По подсчетам ЕК, новый стандарт позволит в 2035 году снизить выбросы оксидов азота на 35% от автомобилей и на 56% от грузовиков. Также на 13% уменьшатся выбросы частиц из выхлопной трубы автомобилей и фургонов, на 39% — для автобусов и грузовиков, на 27% — частиц от тормозов автомобилей.

«Ожидается, что эти сокращения выбросов будут достигнуты с помощью существующих технологий. Ожидается умеренное влияние на стоимость автомобилей — от 90 до 150 евро, и на стоимость автобусов и грузовиков — около 2600 евро», — сообщает Еврокомиссия.