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40 минут назад

Новости автомира: чемпионский болид Шумахера продали за рекордную сумму

Елена Прошина

На аукционе RM Sotheby's продан формульный болид команды Ferrari сезона 2003, на котором Михаэль Шумахер выиграл ряд Гран-при. Цена лота составила 14 630 000 швейцарских франков (около $14,9 млн). Об этом пишет Auto.ru со ссылкой на Autoevolution.

Чемпионский болид Шумахера продали за рекордную сумму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сумма, за которую был продан болид делает его самой ценной машиной Формулы-1 в истории. Ранее рекорд принадлежал шасси Ferrari образца 2001 года, который ушел с молотка за $7,5 млн.

У проданного болида Ferrari большой послужной список. Так, в сезоне 2003 года Шумахер одержал 9 побед, из которых 5 Гран-при он выиграл именно на этой машине. Это сделало его мировым рекордсменом по числу титулов.

Также эта машина обеспечила гонщику два подиума и установила три рекорда круга. Именно ее называют самой титулованной среди всех шасси F2003-GA. Кроме того, автомобиль находится в прекрасном состоянии. В 2022 году он прошел глубокую реставрацию и теперь снова готов к гонкам.

Напомним, ранее с молотка ушел еще один болид Шумахера. Ferrari F300 образца 1998 года продали за $6,22 млн.

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