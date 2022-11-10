Чемпионский болид Шумахера продали за рекордную сумму

На аукционе RM Sotheby's продан формульный болид команды Ferrari сезона 2003, на котором Михаэль Шумахер выиграл ряд Гран-при. Цена лота составила 14 630 000 швейцарских франков (около $14,9 млн). Об этом пишет Auto.ru со ссылкой на Autoevolution.

Сумма, за которую был продан болид делает его самой ценной машиной Формулы-1 в истории. Ранее рекорд принадлежал шасси Ferrari образца 2001 года, который ушел с молотка за $7,5 млн.

У проданного болида Ferrari большой послужной список. Так, в сезоне 2003 года Шумахер одержал 9 побед, из которых 5 Гран-при он выиграл именно на этой машине. Это сделало его мировым рекордсменом по числу титулов.

Также эта машина обеспечила гонщику два подиума и установила три рекорда круга. Именно ее называют самой титулованной среди всех шасси F2003-GA. Кроме того, автомобиль находится в прекрасном состоянии. В 2022 году он прошел глубокую реставрацию и теперь снова готов к гонкам.