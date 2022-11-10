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25 минут назад

Новости автомира: первый взгляд на новый гиперкар родом из Чехии

Motor.ru

Чешская компания Praga Cars опубликовала на своем YouTube-канале тизер нового гиперкара, который называют преемником трекового R1 2012 года. На видео показали очертания будущего автомобиля, мельком – его заезд по треку, а также дали послушать, как звучит бензиновый мотор с титановым выхлопом. Разработчики подчеркивают, что это не прототип, а готовая к производству модель, которая рассчитана не только для езды по треку, но и имеет доступ на дороги общего пользования.

Praga Cars готовит экстремальный гиперкар с условно дорожным статусом
Фото: © Praga Cars / YouTube.com© Praga Cars / YouTube.com

Praga Cars – автомобильное подразделение Praga Global, которая специализируется на спортивной технике, от картов до грузовиков для Дакара, а также выпускает легкомоторные самолеты.

Автомобильная линейка пока представлена спорткарами R1 и R1T. Первый оснащается 365-сильным мотором и весит всего 643 килограмма, а второй – 3,8-литровым двигателем V6 собственной разработки, который развивает 400 лошадиных сил. Оба они предназначены для трека.

У новинки же будет условно дорожный статус, то есть это будет экстремальный гиперкар с карбоновым кузовом, который при этом можно сертифицировать для езды по обычным дорогам. Других подробностей о модели пока нет.

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