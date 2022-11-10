Еврокомиссия предложила ввести стандарт «Евро-7»

В Евросоюзе предложили ввести новый стандарт «Евро-7» для легковых и грузовых автомобилей с целью уменьшить объемы вредных выбросов и улучшить качество воздуха. С такой инициативой выступила Еврокомиссия, сообщает «Прайм».

Фото: Руслан Кривобок/РИА «Новости» Руслан Кривобок/РИА «Новости»

«В 2035 году «Евро-7» снизит выбросы NOx (оксидов азота) от автомобилей и фургонов на 35% по сравнению с «Евро-6» и на 56% по сравнению с «Евро-6» от автобусов и грузовиков», — говорится в планах ЕК.

При этом выбросы частиц из выхлопной трубы автомобилей и фургонов будут уменьшены на 13%, а автобусов и грузовиков — на 39%. Благодаря новому стандарту уровень загрязнения от тормозов уменьшится на 27%. Отмечается, что новые правила включают требования по выбросам также от шин и аккумуляторов, поэтому применительны и к электромобилям.

Введение «Евро-7» с внедрением существующих технологий скажется на стоимости автомобилей — легковые автомобили будут дороже на сумму от €90 до €150, а автобусы и грузовики подорожают примерно на €2600. Рассмотрением предложения займутся Совет стран ЕС и Европарламент.