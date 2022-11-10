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45 минут назад

Новости автомира: группа Renault объявила о сотрудничестве с китайской компанией Geely

Wroom.ru

Опубликована стратегия французской компании Renault на ближайшие несколько лет.

Renault объявила о сотрудничестве с Geely
Фото: WroomWroom

В сфере производства двигателей внутреннего сгорания и коробок передач Renault будет сотрудничать с компанией Geely. Стороны создадут совместное предприятие, которое объединит 17 моторных заводов и 5 научно-технических центров. Как считают в компании, на рынках Латинской Америки, Африки, Индии и Кореи традиционные двигатели будут популярны даже через много лет, несмотря на распространение электромобилей.

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А вот в Европе французы делает ставку на «электрички». Для развития этой темы Renault создаёт отдельную компанию Ampere — она займётся разработкой электромоторов, аккумуляторов, шасси и программного обеспечения. Однако выпускать машины будут по-прежнему под маркой Renault.

Сейчас в модельном ряду бренда есть один массовый электромобиль — хэтчбек Megane E-Tech. К 2031 году Renault планирует делать шесть электрических моделей тиражом миллион штук ежегодно.

Марка Apline, в настоящее время представленная единственным спорткаром, полностью перейдёт на выпуск электромобилей. К 2030 году должно появиться пять моделей под этим брендом.

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