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27 минут назад

Новости автомира: концерн VW ускорит переход на электрокары в Европе

ПроКроссовер.ру

По сообщениям руководителя Volkswagen Томаса Шефера, с 2033 года на рынке Европы будут продаваться исключительно электрокары Volkswagen, а компания полностью откажется от машин с ДВС.

Volkswagen ускорит переход на электрокары в Европе
Фото: VolkswagenVolkswagen

Это означает, что автопроизводитель ускоряет первоначальные планы полного перехода на электрички на 2033-2035 годы. Так, уже к 2026 году Volkswagen представит 10 новых электромобилей, включая начальный модели линейки бренда, которые будут стоить в районе 25 тысяч евро. Вероятно, речь идет об ID.1 и ID.2.

Кроме того, на следующий год намечен рестайлинг ID.3, первого серийного электромобиля марки, который станет «значительным шагом вперед в том, что касается качества, материалов отделки и стабильности работы систем». Параллельно ведется активная работа над кроссоверной версией ID.3.

Концерн в скором будущем также пересмотрит и ускорит производственную стратегию. Так, выпуск аналогичных по техчасти моделей разных брендов и на разных площадках Volkswagen Group планирует собирать на одной и той же фабрике.

Автоновости,Volkswagen,
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