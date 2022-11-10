Volkswagen ускорит переход на электрокары в Европе

По сообщениям руководителя Volkswagen Томаса Шефера, с 2033 года на рынке Европы будут продаваться исключительно электрокары Volkswagen, а компания полностью откажется от машин с ДВС.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Это означает, что автопроизводитель ускоряет первоначальные планы полного перехода на электрички на 2033-2035 годы. Так, уже к 2026 году Volkswagen представит 10 новых электромобилей, включая начальный модели линейки бренда, которые будут стоить в районе 25 тысяч евро. Вероятно, речь идет об ID.1 и ID.2.

Кроме того, на следующий год намечен рестайлинг ID.3, первого серийного электромобиля марки, который станет «значительным шагом вперед в том, что касается качества, материалов отделки и стабильности работы систем». Параллельно ведется активная работа над кроссоверной версией ID.3.