Производство иномарок в России значительно снизилось

Объемы выпуска легковых автомобилей в России снизились по итогам 9 месяцев 2022 года на 66%, сообщает исследовательская компания «Автостат Инфо».
В 2022 году с января по сентябрь включительно в России выпущено 347 тыс. легковых машин. При этом производство иномарок в нашей стране снизилось на 70%, до 215,7 тыс. единиц. Отечественные автопроизводители продемонстрировали спад в 55%: за девять месяцев они изготовили 131,3 тыс. автомобилей.
Доля иностранных марок в общем объеме выпуска снизилась по итогам трех кварталов до 62,2% против 72,2% в аналогичном периоде прошлого года.