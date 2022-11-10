Производство иномарок в России значительно снизилось

В 2022 году с января по сентябрь включительно в России выпущено 347 тыс. легковых машин. При этом производство иномарок в нашей стране снизилось на 70%, до 215,7 тыс. единиц. Отечественные автопроизводители продемонстрировали спад в 55%: за девять месяцев они изготовили 131,3 тыс. автомобилей.