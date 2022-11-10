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1 час назад

Новости автомира: производство иномарок в России снизилось по итогам 9 месяцев на 70%

Газета.Ru

Объемы выпуска легковых автомобилей в России снизились по итогам 9 месяцев 2022 года на 66%, сообщает исследовательская компания «Автостат Инфо».

Производство иномарок в России значительно снизилось
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 2022 году с января по сентябрь включительно в России выпущено 347 тыс. легковых машин. При этом производство иномарок в нашей стране снизилось на 70%, до 215,7 тыс. единиц. Отечественные автопроизводители продемонстрировали спад в 55%: за девять месяцев они изготовили 131,3 тыс. автомобилей.

Доля иностранных марок в общем объеме выпуска снизилась по итогам трех кварталов до 62,2% против 72,2% в аналогичном периоде прошлого года.

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