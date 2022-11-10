Новые Chevrolet Captiva планируют привезти в Россию из ОАЭ

Автодилеры в России начали прием заказов на автомобили Chevrolet Captiva , которые будут поставляться из Объединенных Арабских Эмиратов по схеме параллельного импорта, пишет «Автостат».

Автомобили планируется доставить в Россию в декабре 2022 года. Они будут предложены покупателям с 1,5-литровым мотором мощностью 149 л.с. и передним приводом. Среди опций — дистанционный запуск двигателя, электрорегулировки водительского кресла. Производство Chevrolet Captiva нынешнего поколения налажено в Китае на заводе SAIC-GM-Wuling.