Представлен новый Honda Accord

Компания Honda представила новый Accord. Седан одиннадцатого поколения получил внешность в стиле вседорожника Pilot, а ещё ему урезали гамму двигателей. Из неё исчез турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,0 литра, работающий в паре с десятидиапазонной автоматической коробкой передач. Теперь Accord оснащают либо мотором 2.0, либо новой гибридной силовой установкой на базе двухлитрового бензинового «атмосферника».

Фото: Motor.ru Motor.ru

Седан Honda Accord одиннадцатого поколения использует тот же язык дизайна, что и новый Pilot.

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Решетка радиатора отныне установлена вертикально, фары и фонари имеют черную подложку. Интересная деталь: крыша и боковины кузова соединены методом лазерной пайки, поэтому в этих местах больше не нужны «утяжеляющие» облик молдинги.

Новый Accord длиннее предшественника на 70 миллиметров, а задняя колея у него шире на 10 миллиметров.

Внутри стало больше качественных материалов. Впереди появились новые кресла с улучшенной поддержкой, а тонкие передние стойки положительно сказались на обзорности.

Стандартными для седана являются цифровая «приборка» диагональю 10,2 дюйма, мультимедиа с экраном 7 дюймов, 10 подушек безопасности и комплекс Honda Sensing с новой широкоугольной камерой и радаром.

У более дорогих исполнений есть беспроводная зарядка мощностью 15 ватт, подогрев заднего ряда сидений и аудиосистема Bose.

Кузов «Аккорда» стал жестче, внесены изменения в подвеску и рулевое управление. Между тем гамма силовых установок нового седана такая же, как у CR-V. Начальные комплектации LX и EX оснащены турбомотором 1.5 с усиленным коленчатым валом и улучшенным впрыском. Его отдачи — 195 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента. Коробка — модернизированный вариатор, под полным газом имитирующий смену физических передач.

Варианты Sport, EX-L, Sport-L, и Touring получат гибридную систему четвертого поколения. В ней бензиновую «четверку» 2.0, работающую по циклу Аткинсона, дополняет пара смонтированных параллельно друг другу электромоторов.

Комбинированная мощность составляет 207 сил и 335 Нм момента, но даже этого мало на фоне двухлитровой «турбочетверки», что была у седана десятого поколения (256 л.с., 370 Нм).