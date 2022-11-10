Представлен новый Honda Accord

Компания Honda представила новый Accord. Седан одиннадцатого поколения получил внешность в стиле вседорожника Pilot, а ещё ему урезали гамму двигателей. Из неё исчез турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,0 литра, работающий в паре с десятидиапазонной автоматической коробкой передач. Теперь Accord оснащают либо мотором 2.0, либо новой гибридной силовой установкой на базе двухлитрового бензинового «атмосферника».
Седан Honda Accord одиннадцатого поколения использует тот же язык дизайна, что и новый Pilot.
Решетка радиатора отныне установлена вертикально, фары и фонари имеют черную подложку. Интересная деталь: крыша и боковины кузова соединены методом лазерной пайки, поэтому в этих местах больше не нужны «утяжеляющие» облик молдинги.
Новый Accord длиннее предшественника на 70 миллиметров, а задняя колея у него шире на 10 миллиметров.
Внутри стало больше качественных материалов. Впереди появились новые кресла с улучшенной поддержкой, а тонкие передние стойки положительно сказались на обзорности.
Стандартными для седана являются цифровая «приборка» диагональю 10,2 дюйма, мультимедиа с экраном 7 дюймов, 10 подушек безопасности и комплекс Honda Sensing с новой широкоугольной камерой и радаром.
У более дорогих исполнений есть беспроводная зарядка мощностью 15 ватт, подогрев заднего ряда сидений и аудиосистема Bose.
Кузов «Аккорда» стал жестче, внесены изменения в подвеску и рулевое управление. Между тем гамма силовых установок нового седана такая же, как у CR-V. Начальные комплектации LX и EX оснащены турбомотором 1.5 с усиленным коленчатым валом и улучшенным впрыском. Его отдачи — 195 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента. Коробка — модернизированный вариатор, под полным газом имитирующий смену физических передач.
Варианты Sport, EX-L, Sport-L, и Touring получат гибридную систему четвертого поколения. В ней бензиновую «четверку» 2.0, работающую по циклу Аткинсона, дополняет пара смонтированных параллельно друг другу электромоторов.
Комбинированная мощность составляет 207 сил и 335 Нм момента, но даже этого мало на фоне двухлитровой «турбочетверки», что была у седана десятого поколения (256 л.с., 370 Нм).
Выпускать новые Honda Accord по-прежнему будет завод в штате Огайо. Предприятие работает с 1982 года, и за это время с его конвейера сошли 12,5 миллиона машин.