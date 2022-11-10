Subaru показала фрагмент новой Impreza

Судя по картинке, у модели будет более агрессивный облик. Внутри же наверняка установят вертикальный планшет, который положен всем последним машинам марки.
Первый тизер Impreza шестой генерации американское подразделение Subaru распространило неделю назад, на нем был запечатлен силуэт хэтчбека. А на новой картинке нам показали переднюю часть: это все еще фрагмент, зато четкий и без лоскутка камуфляжа. Полноценную премьеру новая модель справит на автосалоне в Лос-Анджелесе, который откроется 17 ноября (по местному времени). Ну и напомним, что «пятая» Subaru Impreza в строю с 2016 года, более-менее серьезную модернизацию она пережила в 2019-м. К слову, модель пятого поколения бывает не только в виде хэтча, но и с кузовом «седан», а вот будет ли четырехдверная версия у «шестой» Impreza – пока неизвестно.
Скорее всего, как и прежде, Импреза унифицирована с паркетником Subaru Crosstrek, только уже нового поколения (американское название Crosstrek стало глобальным для кросса, который раньше на других рынках был известен под индексом XV). То есть в основе хэтча, видимо, лежит модернизированная версия «тележки» Subaru Global Platform (SGP) с усиленными креплениями подвески. Габариты вряд ли сильно изменятся: длина предыдущего хэтча для США равна 4475 мм, колесная база – 2670 мм (длина нового японского Subaru Crosstrek – 4480 мм, расстояние между осями – те же 2670 мм).
Внешность новой Subaru Impreza выполнят в стиле свежего же паркетника, но его клоном хэтчбек не будет: у Импрезы своя радиаторная решетка, а бампер лишен массивных защитных накладок. В салоне же наверняка появится вертикальный планшет мультимедийной системы – такой есть у всех новых моделей Subaru.
В Японии Subaru Crosstrek пока представлен только в виде гибрида с установкой на основе атмосферного «оппозитника» 2.0 (совокупная отдача еще не названа). Аналогичную систему наверняка получит и местная новая Импреза. А вот обзаведется ли электрифицированной версией американский хэтчбек – неизвестно. В Штатах «пятидверка» и седан уходящего поколения оснащаются 154-сильным двухлитровым двигателем, там обе модификации полноприводные по умолчанию.