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53 минуты назад

Новости автомира: в Абу-Даби появятся летающие такси

Елена Прошина

Международный аэропорт столицы Объединенных Арабских Эмиров Абу-Даби собирается запустить сервис летающих такси. Об этом сообщает Arabian Business.

В Абу-Даби появятся летающие такси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что в качестве такси будут использовать eVTOL – электрические летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой. Они могут по воздуху развозить прибывших в аэропорт пассажиров, а также их багаж. Воплотить задумку в реальность взялась французская компания Groupe ADP, которая владеет тремя аэропортами в Париже.

Между Groupe ADP и аэропортом Абу-Даби уже заключено соглашение. Компании вместе будут разрабатывать инфраструктуру для аэротакси, а также составят дорожную карту сервиса. Впрочем, даже приблизительных сроков реализации такого проекта пока нет.

Компании также не раскрывают, какие именно eVTOL будут использоваться. Подобные аппараты производят компании по всему миру – свои eVTOL есть у Volkswagen, Hyundai, XPeng и других всемирно известных автоконцернов. Последний автопроизводитель, напомним, презентовал свой летающий автомобиль совсем недавно. 12 октября китайский Xpeng X2 продемонстрировали в Дубае.

Автоновости,Hyundai,Volkswagen,
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