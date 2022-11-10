В Абу-Даби появятся летающие такси

Международный аэропорт столицы Объединенных Арабских Эмиров Абу-Даби собирается запустить сервис летающих такси. Об этом сообщает Arabian Business.

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Уточняется, что в качестве такси будут использовать eVTOL – электрические летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой. Они могут по воздуху развозить прибывших в аэропорт пассажиров, а также их багаж. Воплотить задумку в реальность взялась французская компания Groupe ADP, которая владеет тремя аэропортами в Париже.

Между Groupe ADP и аэропортом Абу-Даби уже заключено соглашение. Компании вместе будут разрабатывать инфраструктуру для аэротакси, а также составят дорожную карту сервиса. Впрочем, даже приблизительных сроков реализации такого проекта пока нет.