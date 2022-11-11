Где россияне будут заряжать свои электрокары?

Начались продажи Evolute i-Pro, ожидаются поставки китайских электрокаров YоYо. Однако по-прежнему наблюдается дефицит зарядных станций.

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Первый прототип нового российского электромобиля «Атом» появится в следующем году. Об этом сообщили ТАСС в компании-производителе «Кама». Ранее начались продажи Evolute i-Pro от «Моторинвеста». Также в Россию собираются поставить первые китайские мини-кары YоYо. При этом установка зарядных станций за этим потоком явно не поспевает. Можно ли добиться качественного рывка в электрической инфраструктуре?

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В редакцию Business FM обратилась жительница Сколкова Екатерина. Недавно она приобрела подержанную Tesla — как говорит, из любопытства, познакомиться с электрокаром, понять его плюсы и минусы. Положительных сторон было много, а вот отрицательная появилась неожиданно, говорит Екатерина:

«Мы живем в Сколкове и очень были обрадованы, когда узнали, что в сколковском гольф-клубе есть станция на четыре суперчарджера. Это когда машину можно зарядить буквально за 40 минут. Но когда мы туда приехали, выяснилось, что с июля этого года все четыре станции отключены. И когда мы попытались установить причину, почему это было сделано, нам сказали, что причины политические. Мы, конечно, ничего не поняли, но с такой же историей мы столкнулись позже на Новой Риге. Тоже отключили автомобильную зарядку для электрокаров, тоже летом. Мы подумали, что, может быть, это какая-то тенденция. Пока вынуждены заряжать машину в подземном паркинге при помощи обычной розетки. Ну и плюс для «американцев», конечно, нужны специальные переходники, которые стоят дополнительных денег. Розетки все разные».

За разъяснениями редакция радиостанции обратились в сам гольф-клуб Сколкова. На момент публикации материал ответа не было. Опрошенные Business FM эксперты усомнились в политических причинах отказа от суперчардж-станций: скорее всего, некоторые станции просто переместили в более популярные локации для лучшей эффективности.

Чтобы оценить ситуацию с числом зарядных станций в Москве, можно открыть карту на портале mos.ru. Около 170 станций уже действуют, еще 54 — в плане на установку. Отдельный список — суперчардж, таких действующих станций 24, в планах еще 112 штук. Визуально по карте зарядки расположены равномерно по всем районам, в центре их гораздо больше. Можно подавать заявки на размещение новых.

Рынок электрокаров в России растет, но пока далеко не такими темпами, как хотелось бы властям, и проблема вовсе не в станциях, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Есть места с какими-то проблемами с зарядными станциями, которые то ли работают, то ли нет, но чтобы была идея убрать эти зарядки… Наоборот, в Москве есть целый план по развитию зарядных станций. Я думаю, что это вопрос релокации этих зарядок. Может быть, они и не были востребованы в этих местах. На сайте mos.ru, например, можно подать заявку на размещение зарядных станций. Люди этим не пользуются. Быстрые зарядки, более мощные, 50-60-киловаттные, ставятся в местах посещений «мест притяжения». Все-таки у нас все это идет слабо. На данный момент во всей стране зарегистрировано 23 тысячи электромобилей. Это, по-моему, 0,05% от общего автопарка. И все это сосредоточено в нескольких регионах. У нас нет общегосударственной политики на этот счет. У нас либо сверхдорогие машины покупаются из интереса — например, есть уже у человека, пусть еще будет электрический BMW или Tesla, — а потом провал сумасшедший, ничего нет. И подержанный Nissan Leaf. Назвать это серьезным рынком, конечно, нельзя».

Визуально на дорогах Москвы действительно электрокаров стало больше: Evolute i-Pro еще не встречаются, однако можно заметить BMW i3 или Nissan Leaf. Есть вопросы к их внешнему виду — квадратному и футуристическому: видно, что в целом концерны вдохновляются дизайном Tesla. Конечно, этого набора моделей недостаточно. Как и льгот для владельцев электрокаров, которые действуют по факту только в Москве, в регионах электромобилей почти нет. Главная льгота сейчас — это бесплатные парковка с зарядкой. Вскоре ожидается указ о праве для электромобилей двигаться по выделенной полосе, а в следующем году, возможно, владельцев электрокаров допустят бесплатно на платные трассы. Подстегнуть это к покупке, может быть, и позволит, но все же не массы водителей.

Чтобы рынку электрокаров преуспеть, в головах российских водителей должен произойти качественный скачок — чтобы они начали воспринимать электрокары как адекватную замену ДВС. Помочь в этом может искусственное раздувание спроса, чтобы подтянулось предложение. А следом — и инфраструктура. Можно, например, выдать электрокары таксопаркам под очень серьезные субсидии от государства. Сделать выгодные условия лизинга. Тогда кругом будут электрокары, клиенты такси их распробуют и оценят. Комментирует руководитель отдела развития «Транс-трейдинг профи» Меружан Овсепян:

«Идея положительная. При поддержке города попробовали бы, начали бы. Машин бы 10-20, может быть, 30 взяли, посмотрели бы, как это все работает. Вопрос опять же, что за машины. Допустим, если китайская, то с запчастями проблем не будет в нынешних реалиях. Поэтому попробовать можно было бы. Но инфраструктура города для электрокаров оставляет желать лучшего. Машины раз в два-три дня должны приезжать в парк, только в парке заряжаться. А в городе таких мест немного. Если в городе тоже будет возможность, чтобы заряжалась, то будет хорошо, потому что пробеги у машин такси в Москве — 300-400 километров. Насколько я знаю, заряда хватает как раз на такое расстояние. По сути, раз в день нужно заряжать».