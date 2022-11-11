Автодилеры, опрошенные РИА Новости, считают, что запаса иномарок (не считая корейских и китайских) в российских салонах хватит максимум на четыре месяца. Речь идет об авто производства США, Европы и Японии.

В пресс-службе «Автодома» агентству заявили, что если поставки не начнутся в ближайшее время, запасы таких авто закончатся через два - четыре месяца.

Такую же оценку дал Алексей Стариков из АГ «Авилон».

По его словам, время истощения запасов зависит от марки, моделей, а также от «калибра бизнеса дилера». По данным Старикова, ощутимее всего на рынке не хватает зарубежных седанов, а кроссоверов и внедорожников гораздо больше.

В «АвтоСпецЦентре» заявили, что запасы новых иномарок у дилеров уже почти истощены. В салонах компании находятся около 30 машин европейских массовых брендов.

В компании подчеркнули, что пока с помощью параллельного импорта не удается полностью удовлетворить спрос.

После начала украинского кризиса свою работу в России заморозили Mercedes, Volkswagen, Toyota Motor, Ford, Hyundai, BMW и другие компании.

В частности, Volkswagen в марте объявил об остановке выпуска машин на предприятиях в Калуге и Нижнем Новгороде.

Также в Volkswagen предупредили, что из-за санкций против России, нарушения логистических цепочек и проблемы с поставками увеличатся сроки гарантийного ремонта.