10 иномарок, которые могут появиться в РФ в 2023 году

Издание Autonews решило собрать 10 моделей автомобилей, которые потенциально могут появиться в РФ в 2023 году. Практически весь список – это китайские автомобили. Но среди них есть и представитель из Ирана. Ведь там компании тоже заявили о намерении поставить свою продукцию. Не гарантировано, что машины из этого списка окажутся на рынке РФ в достаточном количестве. Но потенциально они могут поставляться, а некоторые даже прошли сертификацию.