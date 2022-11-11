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6 минут назад

Новости автомира: 10 машин, которые могут появиться в РФ в 2023 году

Max-cars.ru

Несмотря на прекращение деятельности компаний, некоторые бренды не отказываются от вывода новинок на российский авторынок.

10 иномарок, которые могут появиться в РФ в 2023 году
Фото: Iran Khodro K112Iran Khodro K112

«Речь идет о китайских и иранских автомобильных компаниях, которые заявили о намерении расширить свое присутствие на российском рынке», — Max-Cars.

Издание Autonews решило собрать 10 моделей автомобилей, которые потенциально могут появиться в РФ в 2023 году. Практически весь список – это китайские автомобили. Но среди них есть и представитель из Ирана. Ведь там компании тоже заявили о намерении поставить свою продукцию. Не гарантировано, что машины из этого списка окажутся на рынке РФ в достаточном количестве. Но потенциально они могут поставляться, а некоторые даже прошли сертификацию.

ТОП-10 моделей автомобилей с высокими шансами выхода на российский рынок:

Iran Khodro K112 (иранская версия Renault Kwid),

Iran Khodro K112

GAC GS8 (флагманский кроссовер, от поставки которого пока не отказались)

GAC GS8

JAC S6 (сертифицирован с 1,5-литровым мотором на 174 лошадиные силы)

JAC S6

XEV YoYo (мы писали о сертификации)

XEV YoYo

Skywell HT-i (от планов поставки пока не отказывались)

Skywell HT-i

Chery Arizzo (бизнес-седан на уровне Toyota Camry)

Chery Arizzo

Voyah Free (электрический кроссовер с полным приводом)

Voyah Free

Ora Cat (электрокар с дизайном, похожим на Porsche Panamera)

Ora Cat

Wey V72 (внешность запатентована в РФ, похожа на «Победу»)

Wey V72

VinFast VF e35 (вьетнамский электрокар, получивший документы в РФ)

VinFast VF e35

В начале списка расположены те модели, которые, по нашему мнению, имеют самые высокие шансы скоро оказаться на рынке России. А вот ближе к концу идет электромобили. Несмотря на цифры роста продаж, их количество остается мизерным в масштабах рынка. А опросы показывают, что большинство россиян пока не готовы покупать «электрички».

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