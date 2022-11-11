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42 минуты назад

Новости автомира: "автопилот" Tesla оказался бессилен перед снегом на дороге

Российская Газета

Автор канала "Bruce The Model 3" решил проверить возможности системы Full Self-Driving (FSD) на заснеженной дороге. По итогам поездки он назвал её одной из самых напряжённых в своей жизни.

"Автопилот" Tesla оказался бессилен перед снегом на дороге
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В отличие от подавляющего большинства "беспилотников" электрокары Tesla не используют лидары, а опираются лишь на показания с камер. В некоторых условиях это позволяет автомобилю уверенно справляться с дорожной ситуацией, но многочисленные эксперименты блогеров, в том числе фанатов Tesla, доказывают, что FSD не идеальна.

В случае с заснеженными дорогами Full Self-Driving "растерялась" ещё больше, так как просто не могла определить границы проезжей части: автомобиль то и дело тянуло вправо, по какой-то причине система игнорировала колею, которую сделали другие машины, перед поворотом FSD эффективно тормозила, но не завершала манёвр.

Большую часть поездки автор ролика был вынужден вмешиваться в управление автомобилем, корректируя намерения искусственного интеллекта и помогая ему.

Автоновости,Tesla,
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