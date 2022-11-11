В Россию в конце ноября привезут Suzuki Vitara без подогрева сидений

Российские дилерские центры открыли прием заказов на кроссоверы Suzuki Vitara, которые поступят по параллельному импорту уже в конце этого месяца из Объединенных Арабских Эмиратов. На сайтах по продаже машин уже появились первые объявления с новыми автомобилями. Например, в Краснодарском крае к покупке предлагают кроссоверы без пробега и с двухлетней гарантией от местных автосалонов. Минимальная стоимость новинки составит 2,7 миллиона рублей.

Фото: Suzuki Suzuki

Дилеры предлагают приобрести новые Suzuki Vitara в комплектации GLХ, которая включает в себя круиз-контроль, датчики парковки, люк, климат-контроль, датчики дождя и света, а также возможность запуска мотора кнопкой. При этом в спецификации на модель ничего не сказано о наличии подогрева руля и сидений. Отсутствие зимних опций в автомобилях подтверждают и менеджеры автосалонов.

Новые Suzuki Vitara будут доступны с 1,6-литровым мотором, отдача которого составляет 115 лошадиных сил. Агрегат укомплектован автоматической трансмиссией. Привод – только передний.

По словам представителей дилеров, все автомобили поступят к ним с завода. Продавцы готовы предоставить покупателям гарантию на два года или 70 000 километров пробега. Минимальная стоимость кроссовера составит 2,7 миллиона рублей.