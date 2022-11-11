Раскрыт интерьер неизвестной модели Chery

Китайские СМИ опубликовали новые шпионские снимки загадочного кроссовера Chery, который пока известен под кодовым обозначением T1EJ. По габаритам он сравним с Tiggo 7 Plus, а в дизайне заметны элементы, которые присущи автомобилям суббренда Omoda – безрамочная радиаторная решетка с паттерном из треугольников и круглый логотип. На этот раз шпионам удалось запечатлеть салон: на снимках можно увидеть кластер с двумя 12,3-дюймовыми экранами, как у Omoda C5 для китайского рынка.

Фото: © «Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети © «Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети

Из других элементов в салоне – стандартный руль Chery, проекционный дисплей и центральный тоннель с нишей для беспроводной зарядки и парой подстаканников. Ожидается, что модель выйдет на китайский рынок под маркой Omoda, а под капотом у нее будет 1,6-литровый мотор мощностью 197 лошадиных сил, знакомый по Exeed TXL. Он будет сочетаться с семиступенчатым «роботом» и полным приводом.

Официально Omoda не анонсировала новую модель. Суббренд, который недавно вышел на российский рынок, пока представлен только кроссовером с индексом 5 (в России – С5).

«Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети

«Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети

«Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети