На Госуслугах появились электронные водительские права

В приложении «Гоуслуги.Авто» появилась цифровая копия водительского удостоверения. Как сообщает «Коммерсантъ», ранее в электронном виде с помощью приложения можно было предъявлять лишь свидетельство о регистрации автомобиля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что удостоверение доступно как в виде полной копии, так и в формате QR-кода — его инспектор может считать с помощью специального устройства. При этом в приложении отмечают, что сотрудники полиции все равно имеют право потребовать у водителя физическую версию документа.

Отметим, что текущая редакция правил дорожного движения (ПДД) не предусматривает электронных копий документов, которые должны быть у водителя — речь идет лишь об их оригиналах. Тем не менее, глава российской ГИБДД Михаил Черников заявлял, что работа над изменении правил в этом направлении уже ведется.