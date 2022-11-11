На Госуслугах появились электронные водительские права

В приложении «Гоуслуги.Авто» появилась цифровая копия водительского удостоверения. Как сообщает «Коммерсантъ», ранее в электронном виде с помощью приложения можно было предъявлять лишь свидетельство о регистрации автомобиля.
Отмечается, что удостоверение доступно как в виде полной копии, так и в формате QR-кода — его инспектор может считать с помощью специального устройства. При этом в приложении отмечают, что сотрудники полиции все равно имеют право потребовать у водителя физическую версию документа.
Отметим, что текущая редакция правил дорожного движения (ПДД) не предусматривает электронных копий документов, которые должны быть у водителя — речь идет лишь об их оригиналах. Тем не менее, глава российской ГИБДД Михаил Черников заявлял, что работа над изменении правил в этом направлении уже ведется.
Предположительно, электронные документы приравняют к обычным в новой версии ПДД, которая начнет действовать с 1 марта 2022 года.