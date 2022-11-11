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56 минут назад

Новости автомира: на Госуслугах появились электронные водительские права

Никита Бородкин

В приложении «Гоуслуги.Авто» появилась цифровая копия водительского удостоверения. Как сообщает «Коммерсантъ», ранее в электронном виде с помощью приложения можно было предъявлять лишь свидетельство о регистрации автомобиля.

На Госуслугах появились электронные водительские права
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что удостоверение доступно как в виде полной копии, так и в формате QR-кода — его инспектор может считать с помощью специального устройства. При этом в приложении отмечают, что сотрудники полиции все равно имеют право потребовать у водителя физическую версию документа.

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Отметим, что текущая редакция правил дорожного движения (ПДД) не предусматривает электронных копий документов, которые должны быть у водителя — речь идет лишь об их оригиналах. Тем не менее, глава российской ГИБДД Михаил Черников заявлял, что работа над изменении правил в этом направлении уже ведется.

Предположительно, электронные документы приравняют к обычным в новой версии ПДД, которая начнет действовать с 1 марта 2022 года.

Автоновости,Михаил Черников,Коммерсант,ГИБДД,
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