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31 минуту назад

Новости автомира: миланская компания Aehra показала сверхроскошный внедорожник

Carakoom

Экономический ветер сдерживает рост популярности электромобилей, но это не помешало миланской компании Aehra представить дизайн своей первой модели.

Aehra показала сверхроскошный внедорожник
Фото: CarakoomCarakoom

На данный момент новинка известна просто как SUV. Её называют электромобилем ультра-премиум класса, который является «непревзойденным видением элегантного футуризма».

Дизайн: Автомобиль получил агрессивную переднюю часть с тонкими светодиодными фарами, которые находятся по краям канала, направляющего воздух над капотом.

Ниже мы видим спортивные воздухозаборники, которые подчеркнуты световыми полосами для придания кроссоверу «уникальной визуальной подписи» в темное время суток.

Агрессивная передняя панель уступает место элегантному профилю с короткими свесами, аэродинамическими крыльями и обтекаемой формой кузова.

Aehra SUV получил поднимающиеся двери с дверными ручками, установленными заподлицо. Задняя часть относительно простая: интереснее всего выглядят тонкие задние фонари, интегрированный в спойлер.

Carakoom

Техника: Пока известно слишком мало. Компания заявляет, что SUV использует монококовую конструкцию и современные экологичные материалы.

Carakoom

Колесная база модели составляет 3 метра. Это значит, что салон обещает быть достаточно просторным. Ожидается, что запас хода будет достигать не менее 800 км, а цены начнутся с отметки $160 000.

Carakoom

Что дальше: В феврале 2023 года к внедорожнику добавят седан. Обе модели должны запустить в производство в 2025 году.

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